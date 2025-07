Salvatore Italiano morto a Milazzo oggi l'autopsia L'amico | Era un giusto al contrario di chi lo ha ucciso

Oggi a Milazzo si svolge l'autopsia su Salvatore Italiano, l'84enne ritrovato senza vita in un sacco della spazzatura. Un amico commosso sui social ricorda la sua integritĂ e il suo impegno nel rispettare la legge, contrapposto a chi gli ha tolto la vita. Una tragedia che scuote la comunitĂ , lasciando aperti molti interrogativi sulla veritĂ dietro questa drammatica perdita. Continua a leggere.

Si svolgerĂ oggi l'autopsia sul corpo di Salvatore Italiano, l'84enne trovato morto a Milazzo. Il suo cadavere era in un sacco della spazzatura. Un amico lo ricorda sui social. "Non era litigioso, era un giusto che voleva far valere i suoi diritti con la legge, al contrario di chi lo ha ucciso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: salvatore - italiano - morto - milazzo

Salvatore Esposito: “Il cinema italiano mi sfrutta poco. Nel 2026 mi sposo, la proposta sembrava un film” - Salvatore Esposito, protagonista di successi come "Gomorra", rivela un lato inedito della sua carriera: “Il cinema italiano mi sfrutta poco”.

#Milazzo: sarebbe Salvatore Italiano 84enne, l’uomo trovato morto oggi pomeriggio in via Capuana, all’interno di un sacco nero. Vai su Facebook

Salvatore Italiano morto a Milazzo, oggi l'autopsia. L'amico: Era un giusto, al contrario di chi lo ha ucciso; Il giallo dell'uomo trovato morto in un sacco di plastica, chi era Salvatore Italiano; Uomo trovato morto in due sacchi della spazzatura: Salvatore Italiano aveva 84 anni, è stato ucciso con tre co.

Salvatore Italiano morto a Milazzo, oggi l’autopsia. L’amico: “Era un giusto, al contrario di chi lo ha ucciso” - Si svolgerà oggi l’autopsia sul corpo di Salvatore Italiano, l’84enne trovato morto a Milazzo. Scrive fanpage.it

Uomo trovato morto in due sacchi della spazzatura: Salvatore Italiano aveva 84 anni, è stato ucciso con tre colpi di pistola - Il cadavere di un uomo, riposto dentro ad un sacco di plastica, è stato rinvenuto, nel primo pomeriggio, in via Capuana nella zona di Ponente, a Milazzo. Secondo msn.com