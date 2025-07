Arteria tra Umbria e Marche Lavori finiti riapre la Nursina

Dopo anni di attesa e importanti lavori di restauro, la Provinciale 64 Nursina tra Umbria e Marche riapre al traffico, segnando un passo decisivo verso la ripresa e la riconnessione tra queste due regioni. Il nuovo tratto, potenziato e messo in sicurezza, rappresenta un importante risultato per la mobilità e lo sviluppo locale. Ora, cittadini e visitatori possono tornare a sfruttare questa strada strategica per un futuro più sicuro e sostenibile.

La Provinciale 64 Nursina, arteria fondamentale tra Marche e Umbria, è stata ufficialmente riaperta al transito dopo un’estesa opera di ripristino e messa in sicurezza dopo il terremoto 2016. Il tratto ripristinato, che connette il confine umbro (valico di Forca Canapine) e l’incrocio con la strada comunale per gli impianti sciistici di Forca Canapine, frazione di Arquata del Tronto, ha richiesto investimenti consistenti per potenziare sicurezza e percorribilità . Il terremoto del 20162017 aveva causato gravi e diffusi danni strutturali per circa dodici chilometri sui quattordici totali del tracciato, con 38 criticità rilevate, tra cui cedimenti e crolli del corpo stradale, instabilità delle pareti rocciose e frane delle scarpate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arteria tra Umbria e Marche. Lavori finiti, riapre la Nursina

