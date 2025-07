Sepolto vivo dalla sabbia I soccorsi 40 minuti dopo

Una tragedia che lascia senza parole quella di Riccardo Boni, il giovane di appena 17 anni travolto e sepolto vivo nella spiaggia di Montalto di Castro. Un incidente fatale, aggravato dal crollo del tunnel che aveva scavato con entusiasmo e innocenza, mentre i soccorsi arrivavano troppo tardi. Una storia che ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante e l’importanza della massima prudenza in ogni gesto.

Costruisce un tunnel di un metro mezzo di profondità che gli crolla addosso e i soccorsi arrivano 40 minuti dopo. Muore così Riccardo Boni, il ragazzo di 17 anni travolto, soffocato e seppellito nella buca che lui stesso aveva scavato in riva al mare in una spiaggia di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Riccardo era arrivato insieme alla sua famiglia, padre, madre e tre fratelli, al campeggio California giovedì scorso. E al secondo giorno di vacanza c’è stata la tragedia. Una delle ipotesi è che, dopo aver scavato una buca in spiaggia, il ragazzino abbia deciso di creare una specie di tunnel da unire ad una seconda buca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sepolto vivo dalla sabbia. I soccorsi 40 minuti dopo

In questa notizia si parla di: soccorsi - minuti - sepolto - vivo

Soccorsi nei comuni montani, l'Ausl replica alla deputata Tassinari: "Prestazioni di elevata qualità , interventi in 18 minuti" - L'AUSL ribatte alle accuse della deputata Tassinari, sottolineando come il sistema di soccorso preospedaliero in Romagna garantisca interventi tempestivi e di alta qualità anche nei comuni montani.

Monte San Primo, 14 marzo 1946. I soccorritori accorsero subito dopo la valanga, ma dei dodici occupati della dependance, solo uno venne estratto vivo, dopo 36 ore. Un miracolo. (foto: https://it.wikipedia.org/wiki/File:Valanga-san-primo-2.jpg) Vai su Facebook

Sepolto vivo dalla sabbia. I soccorsi 40 minuti dopo; Riccardo Boni, sepolto vivo sulla spiaggia di Montalto di Castro in una buca scavata da lui. «Voleva fare feli; Riccardo, il 17enne morto in spiaggia inghiottito dalla sabbia: Aveva scavato un tunnel che è crollato. Non si vedeva più nulla.

Sepolto vivo dalla sabbia. I soccorsi 40 minuti dopo - Costruisce un tunnel di un metro mezzo di profondità che gli crolla addosso e i soccorsi arrivano 40 minuti dopo. Secondo quotidiano.net

Le sessanta ore di Samir sepolto vivo sotto le macerie. Salvato dai ... - 08 Febbraio 2023 Aggiornato 09 Febbraio 2023 alle 05:16 3 minuti di lettura. Si legge su repubblica.it