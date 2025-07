Crisi di Melavì le aziende frutticole si uniscono

La crisi di Melavì scuote il cuore della frutticoltura valtellinese, ma di fronte alle difficoltà le aziende del settore si sono unite con determinazione. La Regione, coinvolgendo gli assessori Sertori e Beduschi, ha dimostrato di voler fare luce sulla situazione, promuovendo una strategia condivisa. È un momento cruciale per riparare alle sfide e tracciare un percorso solido verso un futuro sostenibile per i melicoltori locali. Solo così potremo garantire prospettive durature e rinvigorire l’economia agricola.

La crisi della cooperativa Melavì è un tema molto sentito in tutta la provincia. Nei giorni scorsi la Regione, con un incontro promosso dagli assessori Massimo Sertori e Beduschi, ha voluto vederci chiaro, capire quali possano essere gli sviluppi futuri dei melicoltori valtellinesi e far percepire la vicinanza delle istituzioni. E si è giunti a capire come sia necessaria una road map concreta per garantire prospettive ai produttori di mele valtellinesi colpiti dalla crisi di Melavì. All’incontro hanno partecipato una delegazione di aziende frutticole e Coldiretti Sondrio, con il presidente Sandro Bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it