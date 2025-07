grave la decisione di costruire in area sin fortemente contaminata

È davvero inquietante assistere alla decisione di edificare in un'area SIN così fortemente contaminata, senza considerare le gravi ripercussioni sulla salute e il benessere dei residenti. Torce, megafoni e tamburelli si levano per disturbare il silenzio e richiamare l’attenzione sulla questione. È giunto il momento che la politica ascolti davvero le voci della comunità, perché non possiamo permettere che la salute e il futuro di chi vive in quel quartiere siano sacrificati per interessi discutibili.

Torce per illuminare la notte e quel progetto di case popolari nel quartiere in area Sin di via Murlungo. Megafoni, fischietti e tamburelli per fare rumore e svegliare la politica. "Non si concepisce, o almeno noi non lo capiamo, come la politica, senza entrare nei dettagli della questione, possa solo pensare, di costruire alloggi Erp destinati ai meno abbienti, in un quartiere dormitorio dove non esiste una farmacia e men che meno un qualsiasi presidio sociale. Ma la cosa ancor più grave – dichiara Clara Gonnelli, presidente dell’ADiC Toscana e membro del CCAdbr-Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per depurazione, bonifiche e ripubblicizzazione del servizio idrico – è che si voglia andare a costruire in un’area SIN fortemente contaminata. 🔗 Leggi su Lanazione.it