Il sindaco Emanuele Pozzoli | Qui la gente fa la differenza

Il sindaco Emanuele Pozzoli incarna l’amore autentico per Besana in Brianza, un luogo che fa la differenza nella vita di chi ci vive. La sua passione e dedizione sono palpabili, rendendo questo territorio un esempio di eccellenza. Ma quali sono i motivi che rendono Besana così speciale? Scopriamolo insieme, perché qui non si tratta solo di vivere, ma di sentirsi parte di qualcosa di grande.

È innamorato del suo paese e, se gli proponete di cambiare residenza scegliendo un altro territorio, probabilmente vi prende anche per matti o sprovveduti. Il sindaco Emanuele Pozzoli è la persona più indicata per raccontarci i pregi di Besana in Brianza. Sindaco, perché vivere qui? "Servirebbe una giornata per fare l'elenco dei motivi validi. Diciamo per la qualità della vita. In un quarto d'ora si arriva a Monza o a Lecco. Ha due stazioni ferroviaria. La città offre tutto. A fine luglio, nel momento del crollo delle nascite, all'asilo nido aggiungiamo anche una piscina per i bambini, a servizio anche delle materne e delle primarie e degli ambulatori per l'infanzia.