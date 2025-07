Matteo Salvini aprirà il 31 luglio la Festa della Lega a Cervia

Il 31 luglio Cervia si trasforma nel cuore pulsante della politica italiana, con Matteo Salvini che aprirà ufficialmente la Festa della Lega Romagna. Un evento atteso, che promette momenti di confronto e passione, animato anche dall’intervista a tutto tondo di Daniele Capezzone. La kermesse, in programma fino al 3 agosto, si preannuncia come un’occasione imperdibile per conoscere da vicino le sfide e le idee della Lega.

Sarà il leader della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ad aprire la tradizionale Festa della Lega Romagna a Cervia giovedì 31 luglio alle 21. A salire sul palco insieme a Salvini il giornalista, saggista e opinionista Daniele Capezzone, direttore editoriale del quotidiano Libero, che intervisterà il segretario leghista a 360 gradi. "La Festa si svolgerà da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto – precisa Jacopo Morrone, parlamentare e segretario della Lega Romagna – il padiglione sarà posizionato sul suggestivo canale di Cervia, dalla parte dove si erge la Torre San Michele, in piazza M. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matteo Salvini aprirà il 31 luglio la Festa della Lega a Cervia

Alberto Vannacci, nuovo vice di Matteo Salvini nella Lega, segna un cambio di direzione strategico per il partito.

