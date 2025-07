Emergenza igienico-sanitaria a Napoli | il Vomero e l’Arenella sotto assedio dalle blatte

situazione sta rapidamente degenerando, richiedendo interventi immediati da parte delle autorità per proteggere la salute pubblica e ripristinare il decoro urbano. È fondamentale agire subito prima che il problema si intensifichi ulteriormente.

L’emergenza igienico-sanitaria che sta colpendo i quartieri collinari di Napoli, in particolare il Vomero e l’Arenella, sta destando preoccupazione tra i residenti. Le blatte, ormai presenza quotidiana in queste zone, stanno creando disagi non solo estetici ma anche sanitari. Testimonianze dirette parlano di invasioni che avvengono anche di giorno, con gli insetti che appaiono su marciapiedi, muri e vicino ai contenitori dei rifiuti. La situazione è diventata insostenibile per i cittadini, che lamentano l’assenza di un piano efficace da parte delle autorità locali. Non solo nel Vomero, ma anche in altre aree di Napoli, come il rione Perrone e alcune zone di Secondigliano, si segnala la presenza crescente di blatte rosse. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Emergenza igienico-sanitaria a Napoli: il Vomero e l’Arenella sotto assedio dalle blatte

In questa notizia si parla di: emergenza - igienico - sanitaria - napoli

Emergenza igienico-sanitaria e invasione di cinghiali a Vibo Marina: l’allarme di Europa Verde - L'emergenza igienico-sanitaria a Vibo Marina si aggrava con l'invasione di cinghiali, un problema allarmante denunciato da Europa Verde.

PIAZZA CAVOUR RIFUGIO PER TOPI E DISCARICA A CIELO APERTO: ESPOSTO PER ALLARME IGIENICO Rifugio per topi e sversatoio a cielo aperto per ogni genere di rifiuti. Il reportage di Tele A sullo stato di emergenza igienico-sanitaria di piazza Cavo Vai su Facebook

Emergenza igienica a Napoli: i quartieri alti invasi dalle blatte, ira dei residenti; Vomero: Emergenza Blatte; Napoli – Degrado a Piazza Cavour tra rifiuti e recinzioni abbandonate.

Emergenza blatte a Napoli, allarme igienico-sanitario tra Vomero e Arenella: cause dell'invasione e rischi - In alcuni quartieri di Napoli stanno aumentando gli avvistamenti di blatte rosse: il comune ha deciso per un piano di disinfestazione ... Come scrive virgilio.it

Emergenza igienica a Napoli: i quartieri alti invasi dalle blatte, ira dei residenti - sanitaria che coinvolge i quartieri collinari, in particolare il Vomero e l'Arenella, dove le blatte sono diventate una presenza fissa e preoccupante. Si legge su msn.com