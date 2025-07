Cibo arte e musica A Bagnacavallo ecco Naviglio sotto le stelle

Preparati a vivere una serata magica tra cibo, arte e musica a Bagnacavallo con “Naviglio sotto le stelle”. Giovedì prossimo, il suggestivo percorso lungo il Canale Zanelli si trasforma in un grande palcoscenico di convivialità, creatività e tradizione. Associazioni, artisti e artigiani locali ti aspettano per condividere i sapori autentici e le emozioni di questa festa estiva. Non mancare, perché ogni dettaglio rende indimenticabile questa esperienza unica nel suo genere.

Giovedì prossimo torna “Naviglio sotto le stelle”, la grande festa estiva lungo il percorso ciclopedonale del Canale Naviglio Zanelli, fra Bagnacavallo e Villa Prati. Associazioni, artisti, artigiani e imprese del territorio si ritroveranno anche quest’anno nelle corti e negli spazi aperti lungo il canale per una serata all’insegna dei prodotti tipici, della creatività locale e della convivialità. L’iniziativa, promossa dal Comune di Bagnacavallo e dal Consiglio di zona di Villa Prati con il contributo di Mixer Compounds, prenderà il via a partire dalle 19.30 e si svilupperà lungo via Destra Canale Naviglio Inferiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cibo, arte e musica. A Bagnacavallo ecco. Naviglio sotto le stelle

In questa notizia si parla di: bagnacavallo - naviglio - sotto - stelle

Lunedì 14 luglio alle Cappuccine la premiazione del concorso “Il racconto in 10 righe” Lunedì 14 luglio alle 21 nel chiostro delle Cappuccine, in via Vittorio Veneto 1 a Bagnacavallo, si svolgerà la serata di premiazione della 25ª edizione del concorso di scrittu Vai su Facebook

Bagnacavallo, giovedì 17 luglio torna “Naviglio sotto le stelle”:; Cibo, arte e musica. A Bagnacavallo ecco. Naviglio sotto le stelle; Bagnacavallo. Naviglio sotto le stelle 2025: una serata di gusto, arte e comunità.

Cibo, arte e musica. A Bagnacavallo ecco. Naviglio sotto le stelle - Giovedì prossimo torna “Naviglio sotto le stelle”, la grande festa estiva lungo il percorso ciclopedonale del Canale Naviglio Zanelli, ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Bagnacavallo. Naviglio sotto le stelle 2025: una serata di gusto, arte e comunità - Giovedì 17 luglio torna “Naviglio sotto le stelle”, la grande festa estiva lungo il percorso ciclopedonale del Canale Naviglio Zanelli, fra Bagnacavallo e Villa Prati. Da ravennawebtv.it