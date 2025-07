Turismo nella Valdaso | fondi per un milione

Nuova attrattiva turistica nella Valdaso: un progetto ambizioso che trasformerà il territorio e valorizzerà le sue eccellenze. Con un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro e un contributo di un milione di euro dalla Regione Marche, Monte Rinaldo, Montottone e Ortezzano rafforzeranno le connessioni tra le comunità e creeranno nuove opportunità di crescita sostenibile. Questa iniziativa segna un passo importante verso una promozione turistica innovativa e coinvolgente, aprendo le porte a un futuro ricco di potenzialità.

Grande soddisfazione per i comuni di Monte Rinaldo, Montottone e Ortezzano, a cui la Regione Marche ha riconosciuto un milione di euro, per la realizzazione del progetto ' Nuova attrattiva turistica nella Valdaso ', redatto in sinergia e coordinato da Monte Rinaldo quale comune capofila. Il progetto si basa su un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro e ha lo scopo di rafforzare le connessioni tra i tre Comuni e le loro comunità. 'Nuova attrattiva turistica nella Valdaso' pone le premesse concrete per la creazione di un sistema turistico-culturale organizzato, basato sulla sistematizzazione dell'offerta turistica e l'evoluzione dell'area in termini di destinazione unica 'poli-prodotto'.