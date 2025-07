Regolamento del Consiglio Primo round all’Amministrazione

Il regolamento del consiglio comunale, al centro di un acceso contenzioso, ha suscitato vibranti reazioni e richieste di sospensiva, con un'udienza al Tar di Milano che ha acceso i riflettori sulla delicata vicenda. Mentre l’Amministrazione si difende, la minoranza chiede l’annullamento totale. La partita, tuttavia, è soltanto all’inizio: il tribunale dovrà esprimersi nel merito, determinando il destino di un regolamento che potrebbe cambiare il volto della governance locale.

Regolamento del consiglio comunale contestato, udienza cautelare al Tar, e round all'Amministrazione: i due punti oggetto d'istanza di sospensiva già modificati "in zona Cesarini" in consiglio, dunque ritiro obbligato per la richiesta di sospensiva. La guerra, però, continua: il tribunale dovrà, nel merito, esprimersi sull'intero regolamento, di cui la minoranza, con il suo ricorso, chiede l'integrale annullamento. L'udienza si è tenuta a Milano l'altra mattina. Solo tre sere prima si era svolto il consiglio comunale in cui l'Amministrazione di Elisa Balconi (nella foto) aveva votato le modifiche ai due punti di cui era richiesta la preliminare sospensiva.