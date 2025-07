Moscioli la protesta | Disparità tra pescatori Fermate i professionali

La protesta dei pescatori di moscioli si fa sentire forte e chiara: la Fipsas Marche chiede con fermezza alla Regione di chiudere la pesca del mosciolo selvatico per tutto il 2025. Una misura ritenuta essenziale per tutelare questa preziosa risorsa e garantirne un futuro sostenibile. √ą il momento di agire con responsabilit√† per preservare il patrimonio naturale e il mestiere di chi lavora con passione in mare.

"La pesca del mosciolo selvatico va chiusa per tutto il 2025 come unica misura realmente efficace per garantire la conservazione della specie e la possibilità di un futuro recupero delle popolazioni". Questa la richiesta concreta che la Fipsas Marche (Federazione Italiana pesca sportiva attività subacquee e nuoto pinnato - regionale e provinciale Ancona) rivolge alla Regione Marche dopo la decisione presa dalla Consulta della Pesca lo scorso 9 luglio con la quale lascia aperta la pesca del mitilo selvatico per i professionisti e la chiude per i privati. "Contestiamo la disparità di trattamento nella gestione della pesca del mosciolo selvatico di Portonovo e chiediamo uniformità normativa tra pescatori professionali e sportivi".

