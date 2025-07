Melzo l’estate a Palazzo fa boom Dita incrociate per il futuro bistrot

Melzo estate al Palazzo Trivulzio è diventata il cuore pulsante della stagione, con concerti, serate di cabaret, sfilate di moda e musica lirica che accendono l'anima della città. Le serate al lume di candela e gli eventi culturali nel suggestivo cortile hanno creato un’atmosfera unica e coinvolgente. Ora, con il bando di gestione aperto, si apre una nuova speranza: il prossimo passo? La creazione di un bistrot culturale che renderà Melzo ancora più vivace e innovativa.

Concerti al lume di candela e serate di cabaret, aperitivi "chic" e sfilate di moda, musica lirica e esibizioni in antica e suggestiva, cornice, il cortile del Palazzo Trivulzio "restituito" cuore degli eventi culturali di Melzo Estate. Ora manca davvero, solo, il bar. Sono scaduti due giorni fa i termini per il bando di gestione degli spazi al pianterreno della dimora restaurata, deputati a ospitare, entro breve, un " bistrot culturale ". Due gare erano andate deserte l’anno passato. Il nuovo bando, stavolta per una cessione in affitto di sei anni, era stato pubblicato i primi di giugno. Almeno un’offerta, con progetto allegato, al protocollo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Melzo, l’estate a Palazzo fa boom. Dita incrociate per il futuro bistrot

