Lega Bagnini della Versilia Massimiliano Pezzini si dimette dalla presidenza

Con un misto di emozione e gratitudine, Massimiliano Pezzini annuncia le sue dimissioni dalla presidenza della Lega Bagnini della Versilia. Un gesto che riflette la consapevolezza di aver dato il massimo per la sicurezza e il benessere di tutti, anche quando il momento di lasciare si fa inevitabile. Con occhi rivolti al domani, si chiude un capitolo, certo che il futuro riserverà nuove sfide e successi.

Con la voce dispiaciuta e insieme orgogliosa di chi sa di aver fatto quel che poteva, e soprattutto doveva, per sé ma soprattutto per gli altri. Con le parole di chi, nonostante l'impegno, comprende, con rammarico, che è il momento di lasciare andare. Con gli occhi di chi, fiero di ciò che è stato, rimane fiducioso nel futuro. Così, Massimiliano Pezzini, ha annunciato le dimissioni dalla carica di presidente dell'associazione Lega bagnini della Versilia, nata, dai bagnini stessi, per cercare di migliorare la qualità del lavoro, "renderlo meglio pagato più sicuro, più professionale". Come è stato fatto, su spinta stessa di Pezzini, con il rinnovo, dopo l'ultimo avvenuto dodici anni fa, del contratto, ottenendo una paga più alta, e con l'aumento e il prolungamento del periodo di sorveglianza.

