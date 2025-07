Settori tessile e metalmeccanico | la fase è di rilevante difficoltà La Provincia punta sul Nucleo Crisi

Un’occasione fondamentale per affrontare le sfide che attraversano i settori tessile e metalmeccanico della provincia di Como, particolarmente colpiti dalla complessa fase 232. A Villa Saporiti si sono riuniti rappresentanti istituzionali, industriali e sindacali per delineare strategie di rilancio e sostenibilità. Questo dialogo aperto rappresenta un passo importante verso la ripresa, promuovendo soluzioni condivise per rafforzare il sistema industriale comasco e tutelarne il futuro.

Un tavolo di confronto dedicato all'analisi dell'attuale situazione economica del sistema industriale comasco: si è svolto nei giorni scorsi a Villa Saporiti, sede dell'amministrazione provinciale, con un focus particolare sul settore manifatturiero. Al tavolo rappresentanti della Camera di commercio Como-Lecco, di Confindustria Como e delle principali organizzazioni sindacali: Cgil Como e Uil Lario. Il confronto ha rappresentato un'occasione significativa per fare il punto sulle dinamiche attuali, in particolare per quanto riguarda la gestione delle crisi aziendali. Il Nucleo Crisi della Provincia ha illustrato le attività in corso delineando prospettive e obiettivi futuri.

