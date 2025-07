Nuovi fondi alla sanità Un milione dalla Regione per macchinari e lavori

Nuovi fondi alla sanità: un milione dalla regione per macchinari e lavori. Quasi trenta milioni di euro di investimenti nel settore sanitario, con 1,4 milioni destinati alla Asst Ovest Milanese, grazie a uno stanziamento regionale che sblocca risorse fondamentali. Questo investimento garantirà nuove apparecchiature e interventi strutturali essenziali. Con lo stanziamento di 28,6 milioni di euro approvato dalla Giunta regionale nell’ambito del Programma Straordinario per gli Investimenti in Sanità, arrivano nuovi strumenti e opportunità per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria sul territorio.

Con lo stanziamento di 28,6 milioni di euro approvato dalla Giunta regionale nell'ambito del Programma Straordinario per gli Investimenti in Sanità, arrivano nuovi fondi importanti per il potenziamento del sistema sanitario lombardo - ha commentato Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, gli interventi annunciati dall'assessore al Welfare

In questa notizia si parla di: fondi - sanità - regione - milione

