A Wimbledon le chiamate di linea dell' intelligenza artificiale rovinano l' atmosfera

Le tradizionali contestazioni a Wimbledon, tra applausi di approvazione e scaramucce animate, avevano il loro fascino. Ora, con l’intelligenza artificiale che gestisce le chiamate di linea, l’atmosfera si trasforma: più precisione, meno emozioni, ma forse anche meno magia. È il prezzo da pagare per un torneo sempre più tecnologico? La domanda resta aperta: il fascino del tennis si perde dietro l’occhio digitale?

Applausi. Applausi. Applausi. ApplausiApplausiApplausiwaaaaahhh! Le vecchie contestazioni sulle chiamate di linea a Wimbledon erano davvero divertenti, non è vero? Quando un giocatore dubitava del verdetto «dentro o fuori» dato da uno dei giudici di linea, in divisa impeccabile schierati intorno al campo, poteva chiedere l'intervento dell'Hawk-Eye, un sistema di telecamere che monitorano la posizione esatta della palla, così da rivedere l'azione. Era un grande spettacolo sportivo: gli applausi ritmati degli spettatori che acceleravano i battiti e si trasformavano in un boato quando veniva mostrato il diagramma del rimbalzo della pallina, a volte estremamente vicino alla linea, ma non proprio sulla linea.

