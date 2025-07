Omaggio a Nick Becattini Una serata aperta a tutti

Questa sera, il Pistoia Blues rende omaggio a Nick Becattini, un vero pilastro del blues italiano scomparso un anno fa. ‘Un blues per Nick’ sarà una serata speciale, gratuita e ricca di emozioni, che riunirà artisti di talento per celebrare il suo incredibile contributo musicale. A partire dalle 19.30, tantissimi musicisti si alterneranno sul palco in un evento che promette di essere un tributo indimenticabile al grande Nick. Non mancate!

