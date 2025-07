Case Aler | tre fototrappole su dieci sono ko

Case Aler, un problema che si aggrava: tre fototrappole su dieci risultano inattive, rendendo difficile contrastare lo sversamento selvaggio di rifiuti. La questione è stata al centro del dibattito in Consiglio comunale giovedì sera, con la consigliera Cristina Baggi che ha evidenziato come le recenti multe abbiano colpito anche i condomini onesti, mentre il problema persiste da anni. Così, emerge l’urgenza di soluzioni efficaci per tutelare il decoro urbano e l’ambiente.

I rifiuti abbandonati in modo selvaggio nei palazzi Aler di viale Cairo sono state al centro delle attenzioni, giovedì sera, in Consiglio comunale. La consigliera Cristina Baggi del Pd ha sollevato dubbi sull’utilizzo delle fototrappole, anche in considerazione del fatto che recentemente sono stati multati tutti i condomini e non solo gli ecovandali. "L’errato conferimento dei rifiuti prosegue da anni – ha ricordato Baggi in aula – però, così facendo, ricade a cascata su tutti, anche sugli onesti. Anni fa era stato detto che le fototrappole avrebbero risolto il problema, ma non mi spiego come mai non si colpisca solo chi commette l’abbandono del rifiuto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Case Aler: tre fototrappole su dieci sono ko

