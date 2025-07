Schianto fatale sulla bici elettrica

Un tragico incidente scuote la tranquillità di Maccaretolo: ieri pomeriggio, una bici elettrica si è scontrata fatale con un veicolo, portando via Serghe Vasile, un uomo di 35 anni e padre di famiglia. L’impatto devastante avvenuto in via Setti ha lasciato la comunità sotto shock. Erano da poco passate le...

Un impatto devastante quello che, nel pomeriggio di ieri, si è verificato in via Setti a Maccaretolo, frazione di San Pietro in Casale. A perdere la vita il 35enne rumeno, Serghe Vasile. L’uomo viveva, insieme alla compagna e alla figlia piccola di lei, a poca distanza da dove si è verificato l’impatto e stava facendo rientro a casa. Era in sella a una bicicletta elettrica e stava percorrendo, per l’appunto, via Setti. Erano da poco passate le 17. Nella direzione opposta, sempre su via Setti, arrivava una 51enne alla guida della sua auto. Anche la donna viveva nella via dove si è verificato l’incidente mortale, proprio a poca distanza dall’abitazione del 35enne e della compagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto fatale sulla bici elettrica

In questa notizia si parla di: elettrica - schianto - fatale - bici

Schianto fatale sulla bici elettrica; Incidente a Roma: scontro bici elettrica-auto, 27enne muore in ospedale; Schianto mortale con bici elettrica: fatale l'impatto contro il muro per 67enne di Scafati -.

Schianto fatale sulla bici elettrica - Un impatto devastante quello che, nel pomeriggio di ieri, si è verificato in via Setti a Maccaretolo, frazione di San Pietro in Casale. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Schianto in bici elettrica: "Quel soggetto è un pericolo pubblico" - Un noto cittadino di Fano, coinvolto in un incidente con la bici elettrica, si è schiantato contro un'auto. Come scrive ilrestodelcarlino.it