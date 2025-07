Festival continua la polemica sui tagli | Dal palco la migliore risposta possibile

Il Festival dei Teatri di Santarcangelo si riconferma un potente simbolo di resilienza e passione culturale, sfidando i tagli imposti dal Governo con entusiasmo e partecipazione. L’assessore alle attività economiche, Luca Paganelli, sottolinea come questa manifestazione sia diventata una risposta vibrante alle restrizioni, dimostrando che la cultura può essere un motore di rinascita. Il Festival è in piazza, circondato non solo dall’arte ma anche dal forte sostegno della comunità , pronta a resistere e a rilanciare il proprio patrimonio culturale.

"Quest’anno il Festival dei teatri ha portato in piazza Ganganelli a Santarcangelo un’atmosfera di entusiasmo e partecipazione che rappresenta un’ulteriore e significativa risposta ai tagli decisi dal Governo". A parlare oggi è l’assessore alle attivitĂ economiche, Luca Paganelli. PerchĂ© la polemica continua a non placarsi, e dal comune gli amministratori continuano a parlare di investimenti. "Il Festival è in piazza, circondato non solo dall’affetto del suo pubblico ma anche dalla presenza crescente di santarcangiolesi e visitatori – continua il sindaco Filippo Sacchetti – La piazza gremita è il risultato di una proposta culturale e ricreativa ricca e diversificata, resa possibile dalla collaborazione tra la nostra amministrazione e il Festival. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festival, continua la polemica sui tagli: "Dal palco la migliore risposta possibile"

