La festa provinciale delle Acli a Ponticino continua ad attirare i protagonisti della politica e della cultura, trasformandosi in un autentico palcoscenico di confronto e riflessione. Con ospiti di calibro come Maurizio Lupi, l’evento si conferma un appuntamento imperdibile per chi desidera ascoltare le voci più autorevoli sul futuro dell’Europa e oltre. La kermesse si sta rivelando un’occasione unica per confrontarsi con i big del panorama italiano.

LATERINA Prosegue la festa provinciale delle Acli a Ponticino. La ventesima edizione dell’evento ha già visto la partecipazione di due ex ministri in convegni con relatori di assoluto rilievo regionale e nazionale. Giovedì scorso l’onorevole Maurizio Lupi ha partecipato al dibattito "Il futuro dell’Europa e della politica in un mondo sempre più tecnocratico". Il deputato di Noi Moderati e già ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dialogato con il dirigente aclista Marco Salvadori. Ieri pomeriggio è stata invece la volta di Teresa Bellanova, esponente di Italia Viva e già ministro delle Politiche Agricole, che è intervenuta su "Trasformazioni e tutele nel mondo del lavoro", con l’onorevole Emiliano Fossi del Pd e Silvia Russo, segretaria generale della Cisl Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acli, festa a Ponticino. Tutti i big a confronto

La ventesima Festa Provinciale delle Acli di Arezzo si prepara a trasformare piazza don Alcide Lazzeri in un vivace crocevia di cultura, socialità e condivisione.

