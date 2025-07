I vincitori del World Press Photo Sotto le stelle gli scatti dell’anno

Sotto le stelle di Bologna, i vincitori del prestigioso World Press Photo si preparano a incantare il pubblico con le immagini più emozionanti dell’anno. Tra queste, il progetto “Women’s Bodies as Battlefields” di Cinzia Canneri, premio Long term project Africa, protagonista della serata. Una notte speciale, ora alla nona edizione, che celebra il potere delle fotografie di raccontare storie che cambiano il mondo, lasciando tutti con la voglia di scoprire cosa ci riserverà il futuro attraverso l’obiettivo.

Women’s Bodies as Battlefields è il progetto con cui Cinzia Canneri ha vinto nella categoria Long term project della regione Africa e questa sera la fotografa sarà in piazza Maggiore. L’occasione è l’ormai tradizionale serata – compie nove anni – dedicata al World Press Photo nel cartellone Sotto le stelle del cinema, per presentare in video gli scatti vincitori del premio per il 2025 (il prossimo novembre arriveranno alla galleria Modernissimo) alla presenza del direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli, Fulvio Bugani, fotografo e titolare di Image, vincitore del premio nel 2015, e Michele Smargiassi, critico fotografico e giornalista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it