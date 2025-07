Kaufmann è in Italia attacca tutti | vi denuncio

Intanto, l’atmosfera si infiamma tra tensioni e retroscena intricati, lasciando il pubblico in attesa di scoprire quale sarà il prossimo capitolo di questa saga che tiene con il fiato sospeso l’Italia intera. La sua presenza a Roma segna solo l’inizio di una vicenda avvolta nel mistero e nell’incertezza, dove ogni dettaglio potrebbe cambiare le sorti di un processo ancora tutto da scrivere.

Le escandescenze all’atterraggio, la falsa accusa di essere stato picchiato e la minaccia di denunciare tutti. Poi il malore, vero o presunto, e il trasporto in ospedale: visitato e dimesso, prima di essere portato a Rebibbia. L’arrivo di Francis Charles Kaufmann a Roma (nella foto), dove dovrà fronteggiare l’accusa di duplice omicidio per la morte di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, è stato in linea con il personaggio. Intanto però le indagini fanno un passo avanti: sul telo nero che copriva il corpo della ragazza russa a Villa Pamphili gli investigatori sono convinti, con un ragionamento deduttivo, di aver individuato il Dna del cittadino americano su tracce biologiche miste di saliva e sangue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kaufmann è in Italia, attacca tutti: vi denuncio

