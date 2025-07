Valle Seriana mobilitata | Ambulanze di notte? Il servizio va garantito

Le ambulanze di notte sono un servizio fondamentale per il nostro territorio – il grido d’allarme dei primi cittadini –. Non possiamo permettere che la sicurezza dei nostri cittadini venga messa a rischio per motivi di mera efficienza amministrativa. La Valle Seriana, unita e determinata, chiede con forza che il servizio venga garantito, perché la salute e la vita delle persone non possono essere oggetto di tagli o scelte limitate.

I sindaci dell'alta Valle Seriana non si arrendono. Dopo la riunione di martedì pomeriggio con i vertici di Areu, Ats e Asst Bergamo Est, sono tornati a far sentire la loro voce contro l'ipotesi di sopprimere il servizio notturno di ambulanza, attualmente effettuato dalla Croce Blu di Gromo, perché ci sono poche chiamate. "Le ambulanze di notte sono un servizio fondamentale per il nostro territorio – il grido d'allarme dei primi cittadini –. Non riteniamo giusto che quando si tratta di fare economia, a rimetterci siano sempre i piccoli paesi di montagna". "Si tratterebbe dell'ennesimo servizio tolto ai cittadini dei nostri paesi – sottolinea il sindaco di Valbondione Walter Seperboni –.

