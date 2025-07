Maxi operazione antidroga | arrestato a Bogotá il boss della ‘ndrangheta Giuseppe Palermo

Un'importante operazione internazionale ha portato all'arresto di Giuseppe Palermo, noto come “Peppe”, il boss della ‘ndrangheta latitante da anni in Colombia. L’arresto, effettuato a Bogotá grazie alla collaborazione tra polizia colombiana ed Europol, segna un colpo decisivo alla criminalità organizzata internazionale. Con 21 persone finite in manette, questa operazione dimostra che nessuno può sfuggire alla giustizia, nemmeno i più potenti vertici del narcotraffico mondiale.

È finita in Colombia la latitanza di Giuseppe Palermo, detto “Peppe”, ritenuto uno dei vertici della ‘ndrangheta internazionale. L’uomo è stato arrestato a Bogotá nel corso di una vasta operazione congiunta tra la polizia colombiana ed Europol, che ha portato all’arresto, complessivamente, di 21 persone, tra cui 20 ricercati fermati in Italia. Palermo era considerato una figura chiave nel narcotraffico mondiale. Secondo quanto riferito dalle autorità, coordinava direttamente l’acquisto di ingenti carichi di cocaina provenienti da Colombia, Perù ed Ecuador, gestendo al contempo le rotte marittime e terrestri per il trasporto della droga verso i principali mercati europei. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Maxi operazione antidroga: arrestato a Bogotá il boss della ‘ndrangheta Giuseppe Palermo

