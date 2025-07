Amazon sciopero in massa dei lavoratori

Un fermento di protesta scuote Amazon Italia: il primo sciopero in assoluto nella sede di Pisa ha registrato un’adesione quasi totale tra i dipendenti, inviando un chiaro messaggio di insoddisfazione e richiesta di cambiamento. Organizzato da Filt Cgil di Pisa e Uil Trasporti Toscana, questo episodio rappresenta un segnale forte per l’intera azienda, che si prepara a confrontarsi con una mobilitazione destinata a proseguire, sottolineando l’importanza di ascoltare le esigenze dei lavoratori.

"Ha registrato un’adesione quasi totale tra i dipendenti full-time a tempo indeterminato lo sciopero iniziato alle 2 di giovedì nella sede Amazon Italian Transport di Pisa (Dtc2)". A proclamarlo sono Filt Cgil di Pisa e Uil Trasporti Toscana, che parlano di "un segnale forte" e di una mobilitazione destinata a proseguire. Si tratta del primo sciopero in assoluto del personale diretto nella filiale pisana e, secondo i sindacati, conferma "la gravità delle problematiche e la determinazione dei lavoratori". Tre i nodi principali denunciati da Cgil e Uil: il mancato accordo sull’anticipo del turno, richiesto per migliorare la conciliazione vita-lavoro; le pressioni psicologiche e i comportamenti lesivi da parte del management, che comprometterebbero la dignità professionale; e l’aumento dei carichi di lavoro a fronte di una diminuzione del personale stabile, con effetti di stress. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Amazon, "sciopero in massa dei lavoratori"

