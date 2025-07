ok al nuovo piano del commercio il mercato si riunifica in via cavour

Con il nuovo piano del commercio, Altopascio si trasforma: il mercato settimanale del giovedì si riunisce in un’unica grande area nel cuore della città, lungo via Cavour. Questa novità, approvata dal Consiglio Comunale, punta a valorizzare il centro storico e migliorare l’esperienza di acquisto di cittadini e visitatori. Un passo importante verso un futuro più condiviso e dinamico, pronto a rilanciare il commercio locale.

Mercato settimanale del giovedì ad Altopascio, da settembre si cambia. Anche la parte alimentare in centro. Via libera al provvedimento dal consiglio comunale. Nuovo piano del commercio per la disposizione degli operatori mercatali. A partire da settembre, infatti, il mercato del giovedì verrà riunificato in un’unica grande area in centro, lungo via Cavour, tra piazza Vittorio Emanuele e piazza Tripoli, riportando quindi insieme la parte alimentare con quella non alimentare. Una riorganizzazione attesa da molti anni, frutto di un lungo percorso di partecipazione e condivisione, che ha coinvolto le categorie economiche, i singoli ambulanti, l’amministrazione, gli uffici e il supporto tecnico e progettuale della società Simurg. 🔗 Leggi su Lanazione.it