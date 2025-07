Audioguide smart multilingue di Amuseapp per lo Spazio Pantani

Lo Spazio Pantani, il museo multimediale nel cuore di Cesenatico, si arricchisce con le innovative audioguide smart multilingue di amuseapp, offrendoti un viaggio immersivo tra le emozioni delle epiche salite di Pantani. Esplora oltre 300 metri quadrati dedicati a tre tematiche uniche, tra cui la sala Mortirolo, dove ogni dettaglio rivela la leggenda del Re del ciclismo. Preparati a vivere un’esperienza unica, accessibile e coinvolgente come mai prima d’ora.

Lo Spazio Pantani, il museo multimediale ricavato dall’ex magazzino merci della stazione ferroviaria di Cesenatico, si è dotato delle audioguide smart multilingue di amuseapp, per rendere ancora più accessibile ed emozionante le visite. Ricordiamo che lo spazio espositivo è sviluppato su oltre 300 metri quadrati, in tre aree tematiche, ciascuna ispirata a una delle mitiche salite che Pantani ha scolpito nella storia. C’è la sala Mortirolo, dove tutto comincia, tra fotografie, cimeli e oggetti che raccontano il giovane Marco alle prese con i primi tornanti della sua carriera; la sala Alpe d’Huez, il cuore pulsante del museo, dove trofei, maglie e video celebrano le vittorie che lo hanno reso immortale; e la sala Bocchetta, uno spazio intimo, dedicato al lato più umano del Pirata, oltre la bicicletta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Audioguide smart multilingue di Amuseapp per lo Spazio Pantani

