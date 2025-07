Ex Gkn musica e ’tendata’ in piazza | Quattro anni una vergogna Il Collettivo | Ora il Consorzio

Quattro anni di attesa, di lotte e ingiustizie: il Collettivo di Fabbrica ex Gkn denuncia con forza questa lunga sofferenza, evidenziando che non si tratta di un traguardo, ma di una vergogna. Prima dell’atteso concerto in piazza Poggi a Firenze, Dario Salvetti sottolinea come sia urgente e necessario indignarsi e agire ancora di più. Questa vicenda, simbolo di resistenza e rivolta, ci invita a riflettere sui diritti dei lavoratori e sulla giustizia sociale.

"Questi quattro anni non sono un traguardo, ma una vergogna". Lo dice senza mezzi termini Dario Salvetti del Collettivo di Fabbrica ex Gkn prima dell’inizio del concerto organizzato in piazza Poggi a Firenze nel quarto anniversario dalla chiusura della fabbrica di Campi e dei licenziamenti di quelli che erano 422 dipendenti. "Bisogna indignarsi per questi quattro anni, perchĂ© questa vicenda andava e poteva essere risolta molto prima. Siamo sempre nella stessa situazione: noi tiriamo le spallate a un muro di gomma: o si rompe la spalla, la nostra, o il muro. Purtroppo, il muro di gomma non si è rotto e, per fortuna, nemmeno la nostra spalla" aggiunge ricordando che "ora arriva agosto che rischia di essere l’ennesimo mese torrido di logoramento oppure addirittura quello ideale per provare a sgombrare un presidio sociale che non può essere ridotto a una questione di ordine pubblico". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex Gkn, musica e ’tendata’ in piazza: "Quattro anni, una vergogna". Il Collettivo: "Ora il Consorzio"

In questa notizia si parla di: quattro - anni - piazza - vergogna

Emanuele Filiberto sulla moglie Clotilde: “Siamo separati da quattro anni, ma siamo molto felici” - Emanuele Filiberto e Clotilde Coreau, sposati dal 2003 e separati da quattro anni, condividono un legame speciale, raccontando di essere molto felici insieme.

Ho bullizzato Matteo per quattro anni. Ieri ho scoperto che si è tolto la vita. Mi chiamo Marco. Sono padre di due figli che guardano il mondo con paura. La stessa paura con cui lo guardavo io a 14 anni, prima di scoprire che ferire gli altri mi faceva sentire vivo. Vai su Facebook

Ex Gkn, musica e ’tendata’ in piazza: Quattro anni, una vergogna. Il Collettivo: Ora il Consorzio; Ex Gkn, quattro anni di ’resistenza’. Concerto e assemblea in piazza; Prete accusato di violenza sessuale: la condanna in Appello scende a 3 anni.

Ex Gkn, musica e ’tendata’ in piazza: "Quattro anni, una vergogna". Il Collettivo: "Ora il Consorzio" - "Questi quattro anni non sono un traguardo, ma una vergogna". Scrive lanazione.it

Perché Piazza della vergogna (a Palermo) si chiama così? - Per quale motivo si chiama “Fontana della vergogna” Fu inizialmente commissionata dallo spagnolo Don Luigi de Toledo a Francesco Camilliani e vide la luce nel 1554 andando ad impreziosire la villa ... Segnala viaggi.nanopress.it