Il video delle coltellate a Lavinia Choc in aula al processo Manfrinati

Un video scioccante ha catturato il momento terribile delle coltellate a Lavinia Limido durante il processo a Varese. Le immagini, provenienti dalle telecamere di sorveglianza, mostrano un'aggressione violenta e spaventosa che ha lasciato tutti senza parole. La vicenda, ancora più angosciante, si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario ormai al centro dell’attenzione pubblica. La verità sta emergendo, e il quadro si fa sempre più inquietante.

Immagini raggelanti. Ieri mattina nell’udienza del processo in corso in Corte d’Assise a Varese, cominciato il 9 maggio, in cui è imputato Marco Manfrinati, ex avvocato quarantunenne accusato dell’ omicidio dell’ex suocero Fabio Limido e di tentato omicidio della ex moglie Lavinia Limido, è stato trasmesso il video dell’orrore, l’aggressione violenta alla donna e al padre. Le telecamere in funzione in via Menotti hanno ripreso il 6 maggio 2024 il massacro confermando la ricostruzione degli inquirenti e il racconto dei testimoni. Il video riprende alle 12.41 Lavinia Limido quando esce dall’ufficio, si vede la portiera di un’auto aprirsi e quando si accorge che dalla macchina esce l’ex marito si mette a gridare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il video delle coltellate a Lavinia. Choc in aula al processo Manfrinati

