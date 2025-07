Un nuovo palazzetto | il progetto inviato a Roma

Un nuovo sogno prende forma a Grottammare: il progetto del palazzetto dello sport, inviato a Roma dall’amministrazione comunale, rappresenta una svolta ambiziosa per rivitalizzare un’area strategica della città. Dopo il fallimento dell’ipotesi caserma, la comunità guarda con speranza a questa nuova iniziativa, che promette di infondere energia e vitalità nel tessuto urbano. Al posto della caserma, si immagina un futuro all’insegna dello sport e della socialità, per il bene di tutti i cittadini.

Un palazzetto dello Sport a Grottammare. E’ il progetto inviato a Roma dall’amministrazione comunale che prova, di nuovo, a cambiare volto a un’area potenzialmente strategica della città, quella che avrebbe dovuto ospitare il progetto "Anima". Dopo il naufragio dell’ipotesi di una caserma dei vigili del fuoco, inizialmente prevista per ospitare i pompieri di San Benedetto del Tronto, il Comune ha deciso di voltare pagina. Al posto della caserma, della quale non si è saputo più nulla, l’amministrazione punta ora a costruire il primo palazzetto dello sport al chiuso del territorio. "Della vicenda della caserma dei pompieri non abbiamo avuto alcun aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it