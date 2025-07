Hangar Bicocca Nan Goldin versione filmaker

Ho sempre desiderato scoprire il mondo attraverso l’obiettivo di Nan Goldin, ma in questa mostra avviene qualcosa di più: si entra nel suo universo cinematografico, fatto di immagini potenti e storie intime. Pirelli HangarBicocca presenta “This Will Not End Well”, una retrospettiva imperdibile che rivela il suo talento come filmmaker. Un viaggio emozionante che trasforma la sua arte visiva in un’esperienza multisensoriale senza precedenti.

Pirelli HangarBicocca propone dall’11 ottobre (sino al 15 febbraio 2026) “This Will Not End Well”, la prima retrospettiva dedicata al lavoro di Nan Goldin come filmmaker. A Milano la mostra riunisce il più grande corpus di slideshow mai presentato, include una installazione sonora appositamente commissionata e offre l’occasione di esporre per la prima volta in Europa in un contesto museale i suoi due più recenti slideshow. "Ho sempre desiderato essere una filmmaker. I miei slideshow sono film composti da fotogrammi", dice Nan Goldin. La retrospettiva è allestita in diverse strutture architettoniche, definite come padiglioni, progettati dall’architetta Hala Wardé, che già in varie occasioni ha collaborato con Goldin. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hangar Bicocca. Nan Goldin versione filmaker

In questa notizia si parla di: goldin - hangar - bicocca - versione

Hangar Bicocca. Nan Goldin versione filmaker.

Nan Goldin alla Fondazione Pirelli HangarBicocca - Le mostre ... - This Will Not End Well è la prima mostra a presentare una panoramica comprensiva del lavoro come film- Si legge su living.corriere.it

C'è attesa a Milano per la grande mostra su Nan Goldin - Con “This Will Not End Well” al Pirelli HangarBicocca di Milano, Nan Goldin porta per la prima volta in Italia la sua intensa e cruda narrazione visiva tra arte, vita e attivismo, ripercorrendo oltre ... arte.sky.it scrive