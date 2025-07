Tim Summer Hits le pagelle dell’11 luglio | Fedez e Clara affiatati 8 Noemi tigrata 10

Il Tim Summer Hits dell’11 luglio 2025 ha regalato emozioni uniche, tra performance sorprendenti e artisti affiatati. Fedez e Clara hanno dimostrato grande sintonia, mentre Noemi si distingue con il suo talento da record. La serata, ricca di musica e entusiasmo, si è conclusa con giudizi entusiasti e pagelle che celebrano l’eccellenza del festival. Ecco le pagelle di questa indimenticabile edizione, un vero trionfo musicale da non perdere!

L' 11 luglio 2025 è andata in onda una nuova puntata del Tim Summer Hits. Si trattava del best of di quest'edizione della manifestazione canora, che ha intrattenuto il pubblico con delle canzoni molto amate. Le pagelle di questa puntata dello show musicale, a cui hanno partecipato diversi cantanti noti. Achille Lauro divino. Voto: 10. Achille Lauro ha aperto la puntata dell'11 luglio 2025 del Tim Summer Hits con una performance particolare, visto che il cantante si è esibito direttamente dalla platea di Piazza del Popolo e non dal palco della manifestazione canora, con il pubblico che lo acclamava.

