Il Cai piange l’escursionista Antonio Sassi

Il Cai piange Antonio Sassi, 82 anni, instancabile escursionista e appassionato di montagna. La tragedia avvenuta nel Canton Ticino ha colpito profondamente la comunità, lasciando un vuoto incolmabile tra coloro che condividevano la sua passione. Mentre le indagini della Polizia Cantonale cercano di fare luce sulle cause dell’incidente, il suo spirito avventuroso e la sua amicizia con la natura continueranno a ispirare tutti noi.

È Antonio Sassi, 82 anni, l' escursionista vittima di un grave incidente in montagna in Canton Ticino, nel bellinzonese. L'anziano era residente a Montegrino Valtravaglia, nella giornata di giovedì si è verificata la tragedia, le cui cause sono ancora da chiarire da parte della Polizia Cantonale a cui sono affidate le indagini. Appassionato escursionista, si trovava in territorio di Gorduno, nella zona di Cima Gaggio, impegnato in una gita con gli amici del Cai di Germignaga, di cui era uno storico socio, nel gruppo anche la moglie. All'improvviso intorno alle 14 il dramma, l'anziano è scivolato ed è caduto, un volo di 90 metri, quando si trovava a circa 2100 metri di altitudine.