Le vasche di laminazione al Villaggio San Biagio di Codogno rappresentano un rischio per la salute pubblica a causa dell’acqua stagnante che vi si accumula. La mancanza del collaudo impedisce interventi di manutenzione e pulizia, lasciando il problema irrisolto. La situazione è stata aggiornata dall’assessore Luigi Mori, che ha spiegato le difficoltà burocratiche, sottolineando la necessità di sistemare i drenaggi per garantire sicurezza e tutela ambientale.

"Non è ancora stato possibile concludere l’iter procedurale per il collaudo delle grandi vasche di laminazione. E ciò ci impedisce di attivare manutenzione e pulizia ordinaria". Il punto della situazione sui vasconi realizzati al Villaggio San Biagio di Codogno, di fronte all’ingresso del polo fieristico, è stato tracciato dall’assessore comunale alle Opere pubbliche Luigi Mori in risposta a un’interrogazione presentata dalla consigliera Nicoletta Serra di Azione. "Nonostante precedenti sollecitazioni, le vasche continuano a contenere acque stagnanti, creando disagio e potenziali rischi per la salute pubblica – ha detto l’esponente di opposizione –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vasche piene di acqua stagnante: "Un pericolo per la salute. Il drenaggio va sistemato"

