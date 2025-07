Chef Rubio si copre di ridicolo | ecco che mappa ha pubblicato

Chef Rubio, noto ex rugbista e cuoco televisivo, si è trasformato in un vero e proprio protagonista del web, ma non sempre per le ragioni più lusinghiere. Tra post infuocati e accese discussioni, il suo recente comportamento ha attirato l’attenzione per motivi ben diversi dall’apprezzamento culinario. La sua ultima uscita social, ricca di insulti e polemiche, ha lasciato molti interdetti: si può davvero considerare questa una vittoria o solo un passo verso il ridicolo?

Dev'essere una vitaccia infernale quella di Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini, ex rugbista ed ex cuoco televisivo trasformatosi a tempo pieno in agitatore propal. Nelle ventiquattr’ore precedenti il tardo pomeriggio di ieri, solo su X ha rilanciato una trentina di post, ne ha aggiunti tre di suo pugno e ha passato il resto del tempo a litigare a botte di insulti e contro-insulti con coloro che non sono d’accordo con le sue tesi su Israele, Palestina, Hamas, guerra e quant'altro. Tra i post rilanciati ci sono quelli di A thorn in the throat, Suppressed News, Shadowed News, The Saviour e Genocide tracker che postano cose tipo la bandiera di Israele con al centro la scritta Pedoland, scrivono che «un altro maiale è stato eliminato a Gaza» a proposito di un soldato israeliano ucciso nella Striscia o, ancora, candidano i terroristi yemeniti Houthi al Premio Nobel per la pace. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Chef Rubio si copre di ridicolo: ecco che mappa ha pubblicato

In questa notizia si parla di: chef - rubio - copre - ridicolo

Chef Rubio attacca Francesca Albanese, “civil war” tra i Pro Pal - Chef Rubio, noto per il suo impegno sociale, ha recentemente criticato Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati.

Chef Rubio si copre di ridicolo: ecco che mappa ha pubblicato | .it; L'annuncio di Trump: Israele accetta la tregua di 60 giorni, ora tocca ad Hamas | .it; Israele-Iran, esplosioni e missili intercettati nei cieli di Tel Aviv | .it.

Chef Rubio, fratello poliziotto ucciso reagisce al tweet: ti auguro di ... - «Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente», scrive il cuoco romano, innescando una serie di ... Scrive ilgazzettino.it

Chef Rubio condannato per antisemitismo: ammenda di 30mila euro - MSN - Riconosciuti i danni a favore dell'Unione dei Giovani Ebrei Italiani L'articolo Chef Rubio condannato per antisemitismo: ammenda di 30mila euro proviene da Open. Come scrive msn.com