Casa di comunità | s’illustra in piazza il servizio Pua

Al via a Codogno "Salute in piazza", un'iniziativa pensata per avvicinare i cittadini ai servizi delle case di comunità. In questa occasione, il Punto unico di accesso (PUA) si presenta come una guida essenziale per orientarsi facilmente tra le offerte sanitarie e sociosanitarie. Un'occasione imperdibile per conoscere da vicino un servizio che può fare la differenza nel benessere della comunità.

"Salute in piazza", al via a Codogno l'iniziativa per far conoscere il Pua, Punto unico di accesso delle Case di comunità. È partita ieri da Codogno l'iniziativa "Salute in piazza", promossa da Asst di Lodi per far conoscere ai cittadini il Punto unico di accesso (Pua), uno sportello fondamentale per l'orientamento all'interno dei servizi sanitari e sociosanitari offerti dalle case di comunità. In piazza XX Settembre, in concomitanza con il mercato settimanale, il personale specializzato ha accolto i cittadini dalle 9 alle 12, per fornire informazioni e chiarimenti sui servizi offerti e sulle modalità di accesso.

