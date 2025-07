la sorpresa in riva al mare mamma uga depone le uova sulla spiaggia libera

Una scena mozzafiato che riempie di speranza e incanto gli amanti del mare: la natura si risveglia e ci ricorda quanto sia prezioso preservare i nostri tesori marini. Il primo nido della stagione in Toscana rappresenta un segnale di rinascita e di attenzione verso la tutela delle specie protette, un evento che merita di essere celebrato e condiviso.

Una scena non più così rara sulle coste versiliesi, ma sempre emozionante: nella notte di mercoledì sull’ultimo lembo di spiaggia libera di Torre del Lago, proprio a fianco dello stabilimento Mama Beach, una tartaruga marina Caretta Caretta è risalita dal mare, ha sollevato la sabbia e ha iniziato a deporre le sue uova, per poi riprendere le onde e scomparire a largo. Si tratta del primo nido della stagione su questi lidi (il primo in Toscana è stato scoperto nella frazione massese di Poveromo a metà giugno, con grande anticipo rispetto al passato), comunque un segnale incoraggiante per la conservazione di questa specie protetta che è simbolo della biodiversità marina. 🔗 Leggi su Lanazione.it