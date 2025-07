Studentato all’ex Neca è polemica | Scelte unilaterali e locali angusti

Il futuro dell’ex Neca a Napoli sta suscitando accese discussioni: tra scelte unilaterali e spazi angusti, il progetto di rigenerazione ha diviso opinioni. Il consigliere Vincenzo Nicolaio del Movimento 5 Stelle ha sottolineato l’importanza di trasformare le aree dismesse in servizi utili alla città, altrimenti rischiano di diventare punti di conflitto. Una polemica che mette in discussione le strategie di sviluppo urbano e il destino di questa area simbolo.

"Le aree dismesse devono dare servizi alla città, altrimenti diventano punti di conflitto". Il consigliere del Movimento 5 stelle con delega all’urbanistica, Vincenzo Nicolaio, intervenendo giovedì sera in Consiglio comunale dove i tecnici hanno illustrato il progetto di rigenerazione dell’ex Neca, ha usato queste parole. Ha sollevato non poche polemiche il piano che riguarda la prima grande area dismessa che tornerà a nuova vita. Polemiche perché le decisioni non sono state prese coralmente, perché non ci saranno case popolari e per gli alloggi per 500 studenti che saranno realizzati su 10mila metri quadrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it