Parità scolastica La Lombardia in prima linea

La Lombardia si distingue come leader nell’istruzione paritaria, con il 27% degli studenti e oltre il 55% della scuola dell’infanzia affidati alle scuole paritarie. Un sistema che, da anni, sostiene la libertà di scelta educativa, alimentando il dibattito nazionale. A marzo, in Regione, si è riacceso il confronto, sottolineando quanto sia cruciale preservare e valorizzare questa eccellenza educativa per il futuro dei nostri giovani.

di Ruben Razzante* La Lombardia è la regione con il maggior numero di studenti che frequentano le scuole paritarie (il 27% del totale nazionale); oltre il 55% del servizio lombardo di scuola dell’infanzia è garantito dalle scuole paritarie. Non sorprende quindi che sia dalla Lombardia, dove già dal 2000 è attivo il buono scuola, che si sia rimesso in moto il dibattito nazionale sulla libertà di scelta educativa. A marzo il convegno in Regione “25 anni di legge di parità e Dote scuola: dare compimento alla libertà educativa”, organizzato da 24 associazioni di genitori e gestori di scuole paritarie, ha segnato l’inizio di una mobilitazione nazionale che oggi coinvolge tutte le principali associazioni genitori, unite nel chiedere l’introduzione di un buono scuola nazionale che elimini i vincoli economici all’accesso all’istruzione paritaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parità scolastica. La Lombardia in prima linea

In questa notizia si parla di: lombardia - parità - scolastica - prima

Scuola, a Palazzo Lombardia evento per 25 anni legge su parità scolastica; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Concorso ordinario 2023 dirigenti scolastici, ecco le graduatorie [AGGIORNATO con Lombardia].