Prima derubato e poi aggredito da un pitbull

Un incidente che mette in luce un preoccupante fenomeno: cani pitbull usati come armi. Nicolò Sirri, 40 anni, ha vissuto un'esperienza traumatica a Pinarella, dove, tentato di recuperare il telefono rubatogli, è stato aggredito da un cane coinvolto in atti di violenza. Il racconto solleva interrogativi sulla diffusione di questa pratica e sulle misure di sicurezza necessarie per proteggere cittadini e commercianti. È una situazione che richiede attenzione e intervento immediato.

Cani pitbull usati come ‘arma’. È questo quello che si chiede Nicolò Sirri, 40 anni, che la settimana scorsa è stato aggredito da un cane dopo che stava cercando di recuperare il suo telefono che gli era stato rubato. "Facce note" – spiega–. Noi del negozio Easy Sport, a Pinarella, veniamo visitati quasi quotidianamente da un mese da vari soggetti apparentemente di origine nordafricana, tra i quali questo soggetto che era accompagnato da un pitbull marrone tenuto al guinzaglio con una catena di ferro grossa e senza museruola. Sono persone che hanno macchine e roulotte in un parcheggio pubblico qui vicino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Prima derubato e poi aggredito da un pitbull"

In questa notizia si parla di: pitbull - aggredito - prima - derubato

Si cerca Coco, il cane fuggito dopo essere stato aggredito da un pitbull - A Monza, si cerca disperatamente Coco, il cane fuggito dopo essere stato vittima di un’aggressione da parte di un pitbull domenica 18 maggio.

Prima derubato e poi aggredito da un pitbull; Aggrediscono un ragazzo di notte e lo fanno azzannare dal loro pitbull per derubarlo: la Polizia cerca 4 giovani; Aggredito mentre rincasa con la figlia e rapinato, paura in serata.

Bari, due pitbull liberi aggrediscono una bambina sul passeggino ... - Bari, due pitbull liberi aggrediscono una bambina sul passeggino: ferite la mamma e la cagnolina. Lo riporta bari.repubblica.it

Bari Palese, due pitbull liberi azzannano prima una mamma con la figlia ... - Due episodi a poca distanza uno dall'altro e protagonisti due pitbull liberi sfuggiti al controllo del legittimo proprietario. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it