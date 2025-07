Anisimova e quelle voci su Berrettini | erano a cena insieme

lasciare temporaneamente il tennis per ritrovare se stessa e superare i momenti difficili. Ma cosa c’è dietro la sua decisione e cosa sanno di quelle voci su Berrettini e la cena insieme? Scopriamo insieme questa storia di resilienza, passione e mistero che sta scuotendo il mondo dello sport.

Amanda Anisimova approda in finale a Wimbledon, ma c'è qualcosa che devi sapere prima che inizi il duello contro Iga Swiatek. Le sconfitte, il burnout, la morte del padre, che era anche il suo allenatore. Tutto insieme, tutto in una volta. Decisamente troppo da sopportare per chiunque, perfino per una campionessa dalle spalle larghe come lei. Fu per questo che, nel 2023, dalla sera alla mattina, Amanda Anisimova annunciò al mondo la volontà di prendersi una pausa a tempo indeterminato. Giusto il tempo di rimettere insieme i pezzi che già era di nuovo in campo, pronta a riprendere la sua carriera dal punto esatto in cui l'aveva lasciata, ma senza più quei "fantasmi" a tenerle compagnia.