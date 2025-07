Cittadella dello sport a San Giusto Dopo il calcio arriva il beach volley

Dopo il calcio e il tennis, Scandicci si arricchisce di un nuovo polo sportivo: il beach volley approda alla Cittadella dello Sport di San Giusto. Questa iniziativa trasforma l’area in un vero e proprio paradiso per gli appassionati di sport all’aperto, offrendo due campi su sabbia pronti a ospitare eventi e tornei. Un passo avanti verso una comunità sempre più attiva e dinamica, che valorizza il benessere e l’inclusione sportiva.

Il beach volley arriva a Scandicci. Prosegue lo sviluppo di San Giusto, che dopo il calcio (e il tennis già presente) sta diventando una vera e propria area sportiva. L’impianto sarà dotato di due campi da pallavolo su sabbia, grazie al via libera dato dalla giunta alla richiesta presentata dai gestori dell’area, di proprietà comunale. Il contratto di concessione prevede la possibilità per il concessionario di apportare migliorie alla struttura, chiedendo l’autorizzazione al comune. Il progetto ha avuto il parere tecnico favorevole degli uffici comunali e il via libera della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cittadella dello sport a San Giusto. Dopo il calcio arriva il beach volley

