Tony Hadley sbarca a Villa Arconati Viaggio intorno al mondo della musica

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: Tony Hadley, icona della musica britannica e voce degli Spandau Ballet, sbarca a Villa Arconati per celebrare 45 anni di carriera. Con un repertorio che spazia dai classici intramontabili alle sorprendenti cover, il suo tour italiano promette emozioni uniche. Domani, il palco si accenderà a Castellazzo di Bollate, dando inizio a una serie di otto concerti imperdibili nel nostro Paese...

Celebra i suoi 45 anni di carriera, con gli Spandau Ballet e come solista. Lo fa con il meglio del suo repertorio, dagli iconici brani che lo hanno reso celebre a livello internazionale alle hit della sua carriera solista. E cover sorprendenti. Domani il ‘fuoriclasse’ britannico Tony Hadley, apre il suo tour in Italia sul palco del festival di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Il concerto sarà il primo delle otto date nel nostro paese, Hadley si fa accompagnare dalla sua inseparabile Fabulous TH Band, un ensemble di musicisti di altissimo livello con cui ha costruito un’intesa perfetta e da anni entusiasma il pubblico di tutta Europa con un repertorio che omaggia lo Swing, il Pop e il suo grande passato con gli Spandau. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tony Hadley sbarca a Villa Arconati . Viaggio intorno al mondo (della musica)

