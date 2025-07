Scomparsa a Ventimiglia | il mistero del piccolo Alain svanito dal campeggio in pochi minuti

Una tranquilla serata a Ventimiglia si è trasformata in un incubo per una famiglia e la comunità locale, quando il piccolo Alain, di appena cinque anni, è scomparso nel nulla dal campeggio Por La Mar. La sua breve uscita, raccontata come un gesto di aiuto per attraversare la strada, ha lasciato tutti senza parole e ha acceso le ricerche che proseguono senza sosta. Ma cosa è successo davvero in quei minuti?

‘L’ho aiutato ad attraversare la strada’. Momenti di angoscia a Ventimiglia, nella frazione di Latte, dove dalla serata di venerdì 11 luglio sono in corso le ricerche di un bambino di cinque anni, Alain Barnard Ganao. Il piccolo, nato a Torino da genitori di origine straniera, si trovava in vacanza con la famiglia presso il campeggio Por La Mar, quando ha fatto perdere le proprie tracce. L’allarme è scattato intorno alle 19:30 e da allora sono impegnate nelle ricerche decine di unità. Come è scomparso il piccolo Alain di 5 anni. Secondo le prime ricostruzioni, Alain si sarebbe allontanato dal campeggio mentre i genitori erano intenti a montare la tenda. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Scomparsa a Ventimiglia: il mistero del piccolo Alain, svanito dal campeggio in pochi minuti

