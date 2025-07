Task force a Scossicci per pulire la spiaggia

Si è concluso ieri mattina il grande sforzo di pulizia della spiaggia di Scossicci, appena flagellata dalla mareggiata. Coordinato dall’Associazione balneari Porto Recanati e con il supporto di enti pubblici e privati, l’intervento ha ridato vita a un tratto di costa fondamentale per la comunità. Un esempio di collaborazione efficace che dimostra come, uniti, si possa tornare a godere delle bellezze del nostro territorio.

Si è concluso ieri mattina l’intervento di pulizia della spiaggia di Scossicci, dopo la mareggiata che si era abbattuta a inizio settimana sulla costa di Porto Recanati. Il tutto è stato coordinato dall’Associazione balneari Porto Recanati, guidata dal presidente Diego Scalabroni, in collaborazione con l’amministrazione comunale, il Cosmari e alcuni privati. L’area nord è stata sgomberata dalla grossa quantità di rami e canne di bambù che la furia del mare aveva trascinato sul litorale. "Purtroppo – ha osservato il sindaco Andrea Michelini – ancora una volta Porto Recanati paga il prezzo della mancata raccolta del materiale vegetale che giace sulle sponde dei fiumi e dei loro affluenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Task force a Scossicci per pulire la spiaggia

