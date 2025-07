La tragedia di Fabio e Aurelio Lunedì l’addio a padre e figlio

La tragica perdita di Fabio e Aurelio Marchioni ha sconvolto tutta la comunità di Sestola, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tanti. La loro storia, segnata da un dramma improvviso e doloroso, ci ricorda quanto fragile possa essere la vita e quanto sia importante stringersi attorno ai familiari colpiti da questa tragedia. Pesa il silenzio di chi non può più riavere i propri cari, ma anche la speranza di trovare conforto e solidarietà in questi momenti di profondo dolore.

Si svolgeranno lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sestola i funerali di Aurelio e Fabio Marchioni, padre e figlio vittime di una tragedia che ha lasciato attonita l'intera comunità sestolese e non solo. Il dolore è generale e profondo. Martedì scorso, nelle acque del torrente Dardagna l'incidente che ha ucciso il 36enne Fabio. Appresa la drammatica notizia il padre Aureliano non ha retto al dolore e si è gettato da un ponte. "Pesa sull'intera comunità quanto accaduto – dice il vice sindaco Marco Bonucchi -. Teniamo tutti un profilo basso e facciamo sapere in questo modo alla famiglia che ci siamo.