il trucco delle cartiere frode da 200 milioni

Individuata una frode da 200 milioni di euro di crediti fiscali falsi: denunciati 18 soggetti e chiesta la chiusura della partita Iva per 45 società "cartiera". È il risultato, ancora una volta, dell'importante attività svolta dai Finanzieri del Comando provinciale di Varese, al centro in particolare un credito d'imposta, denominato Deferred tax asset (Dta), inerente richieste di rimborsi per imposte falsamente dichiarate come versate in anticipo. L'indagine, condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Gallarate e dalla Sezione di PG Aliquota GdF della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, è stata avviata con l'analisi delle società che avevano indicato quel credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi esponendo importi di ingentissimo valore.