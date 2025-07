Chiude l’autostrada | caos sulla via Emilia

Giovedì notte, un’imprevista chiusura dell’autostrada A1 ha scatenato il caos sulla Via Emilia a Rubiera, con lunghe code e mezzi fermi. L’intervento, coordinato con lavori di asfaltatura sulla SS9 tra Rubiera e Modena, ha messo a dura prova i residenti e i pendolari. Il sindaco Emanuele Cavallaro ha prontamente segnalato il disservizio alle autorità superiori, chiedendo soluzioni rapide per ripristinare la normale viabilità e alleviare i disagi.

Disagi al traffico a Rubiera giovedì notte per la chiusura dell'Autostrada A1 per lavori e, in concomitanza, per l'esecuzione di opere di asfaltatura lungo la SS9 tra Rubiera e Modena. Una situazione che ha causato lunghe code con tanti mezzi fermi sulla via Emilia a Rubiera. Il sindaco Emanuele Cavallaro ha subito segnalato il problema sui social. Il primo cittadino ieri ha anche inviato un documento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la richiesta di rifacimento del manto stradale della SS9 "a seguito delle frequenti deviazioni del traffico autostradale". Sull'autostrada i lavori di pavimentazione devono essere effettuati in assenza di traffico e viene scelto, per lo svolgimento delle operazioni, l'orario notturno in quanto il disagio per i veicoli è minore perché i flussi sono più bassi.